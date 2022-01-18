الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستماع لأقوال متهمين بخطف هاتف طالبة فى السلام

متهمين
متهمين

تستمع النيابة العامة لأقوال متهمين بالاستيلاء على هاتف فتاة بمدينة السلام عن طريق الخطف.

وقالت الفتاة إنه حال سيرها فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية "لم تتمكن من التقاط أرقامها" بخطف هاتفها المحمول ولاذا بالفرار.

وتمكنت مباحث القاهرة، الثلاثاء، من ضبط المتهمين بسرقة هاتف محمول من سيدة خلال استقلالهما دراجة نارية، في منطقة السلام.

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من أدمن إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بقيام أحد الأشخاص بطلب نشر مقطع فيديو على ذات الصفحة متضمناً تضرر إحدى السيدات من شخصين يستقلان دراجة نارية، وذلك لقيامهما بخطف هاتفها المحمول حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام أول.

بتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبيها وتبين أنهما شخصان – مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفر إحداها عن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما، والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

بمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقرا بالتصرف في الهاتف المستولى عليه بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية"، أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.

بتطوير مناقشة المتهمين، أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

واعترفا بارتكابهما 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" المشار إليه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

مدينة السلام بدون لوحات معدنية قسم شرطة السلام سرقة هاتف محمول قسم شرطة السلام ثان سرقة الهواتف المحمولة

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وائل لطفي

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