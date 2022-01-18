الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شركة سفريات بتهمة النصب على راغبي السفر بالقاهرة

النصب على راغبي السفر
النصب على راغبي السفر بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن، الثلاثاء، في ضبط القائم على إدارة كيان وهمى بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى استكمال دراستهم بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بإنشاء كيان وهمى للدراسة بالخارج كائن بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية.

كما أعلن خلال شبكة الإنترنت بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية "خلافاً للحقيقة" ومن خلال ذلك النشاط يتحصل على مبالغ مالية من كل طالب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الأكاديمية المشار إليها وبحوزته (عدد من العقود بين الأكاديمية والطلاب الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج من جامعات أجنبية- أكلاشيه تقرأ بصمته اسم الأكاديمية المشار إليها يستخدم فى مهر العقود والأوراق الخاصة بها- مجموعة من المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج بقصد الدراسة – 2 دفتر ايصال استلام نقدية تفيد تلقى المتهم مبالغ مالية من الدارسين – مبالغ مالية "أجنبية – محلية" من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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