الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«الصحة المغربية»: حالات متحور «أوميكرون» تمثل 95% من الإصابات فى البلاد

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

ذكرت وزارة الصحة المغربية أن حالات المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد "أوميكرون" تمثل 95% من الإصابات الحالية في البلاد، ولكن الإصابات بمتحور "دلتا" لا تتعدى الـ5%.

وقال معاذ المرابط منسق مركز المغرب لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة المغربية - في تصريح اليوم حول الحالة الوبائية في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين - إن البلاد تعيش منذ 5 أسابيع الموجة الوبائية الثالثة من الانتشار الواسع لفيروس كورونا، بجانب استمرار ارتفاع الحالات.

وأضاف أن التطور الأسبوعي لنسبة الإصابات سجل ارتفاعًا خلال الأسبوع الأخير من 21.7% إلى 24.4%، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع مستوى انتشار الفيروس المستجد، مشيرًا إلى أن التطور الأسبوعي لمعدل الحالات الجديدة بأقسام الانعاش والعناية المركزة بدأ يرتفع بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.

وأوضح أنه تم تسجيل 42 حالة في الأسبوع الأول من هذه الموجة لترتفع خلال الأسبوع الأخير إلى 536 حالة بمعدل 48.1%، بينما سجل مؤشر الوفيات في الأسبوع الأخير 65 حالة وفاة جديدة بارتفاع 16.1%.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية عن تلقي 70302 شخص الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة إلى 3856921 شخصًا.

وأفادت وزارة الصحة المغربية- في بيان يوم الإثنين- بأن 4985 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 24617958 شخصًا، وأوضحت أن هناك 6748 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23015417 شخصًا حتى أمس.

كورونا كوفيد المغرب الصحة اللقاح

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