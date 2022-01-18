الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 قرارات من النيابة في واقعة العثور على جثة لاعبة كرة سرعة بكفر الشيخ

جثة لاعبة
جثة لاعبة

أمرت النيابة العامة بكفر الشيخ بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العثور على جثة طالبة جامعية ولاعبة كرة سرعة في دسوق، كما أمرت باستدعاء عددا من الشهود الذين تبين تواجدهم في وقت معاصر لارتكاب الجريمة، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ جهودها لكشف غموض العثور على جثة طالبة جامعية ولاعبة بفريق كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، تم العثور عليها مقتولة بأحد العمارات السكنية بمدينة دسوق.

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً يفيد العثور على "روان.م.ا" طالبة جامعية، مقتولة بأحد العمارات السكنية بمدينة دسوق.

وجه اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية، والعميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائى بدسوق، والمقدم عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق.

وزير الداخلية قسم شرطة مساعد وزير الداخلية مدير المباحث محافظة كفر الشيخ كاميرات المراقبة العثور على جثة المباحث الجنائية اجراء التحريات

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وائل لطفي

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