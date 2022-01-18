الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: 6487 إصابة جديدة بكورونا

العراق
العراق

أعلنت العراق، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، في بيان، أنها سجلت 6487 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 648 شخصا للشفاء.

وأضاف البيان، أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 10 حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 58005.

وفي وقت أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن دخول المتحور "أوميكرون" مرحلة ذروة الانتشار في البلاد.

وحذرت الوزارة من تصاعد معدلات الإصابة وتداعياتها على القدرات الاستيعابية واللوجستية لمستشفيات البلاد.

وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة الدكتور هيثم العبيدي في تصريح تابعته "العين الإخبارية"، إن "فيروس أوميكرون دخل في مرحلة ذروة الانتشار كونه عبارة عن سلالة ومتحور جديد".

وأضاف أن "سلالة أوميكرون هي مشابهة للسلالات السابقة، لكنها تتميز بسرعة انتشارها وتعد مقلقة جدا بسبب ارتفاع الإصابات بشكل كبير في وقت قصير، وهذا سيسبب ضغوطات على الموارد، سواء الأدوية والأسرة والمستشفيات".

ورجح العبيدي "ارتفاع أعداد الإصابات خلال المدة المقبلة بسبب العدوى التي تنتشر بين المواطنين"، مبيناً أن "حضانة الفيروس بشكل عام تتراوح بين يوم واحد إلى 21 يوماً، بينما فترة حضانة أوميكرون أقل من أسبوع بسبب سرعة ظهور الأعراض، وقصر فترة انتشار العدوى".

وارتفع مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العراق بحسب الموقف الوبائي، حيث زادت بشكل مضاعف خلال الآونة الأخيرة.

وحتى الإثنين، سجل العراق قفزة كبيرة في عدد الإصابات بلغت 4466 ألف حالة في تصاعد تشهده البلاد منذ نحو أسبوعين.

كانت وزارة الصحة العراقية أعلنت تسجيل 5 حالات إصابة بمتحور أوميكرون في 6 يناير الشهر الحالي، وأنذرت بالعودة إلى ظروف الإغلاق التام وتعطيل الدوام إذا ما استمرت معدلات الإصابة بالارتفاع.

العراق فيروس كورونا وزارة الصحة العراقية الوفاة الجديدة بكورونا محافظات البلاد

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وائل لطفي

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