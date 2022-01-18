الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إزالة آثار حادث انقلاب سيارة أعلى الإقليمي بالعياط

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

وقع مساء الثلاثاء، حادث سير بين سيارة ملاكى وأخرى نصف نقل في طريق قطور طنطا بنطاق الغربية.

وأصيب 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة العياط جنوب الجيزة.

البداية كانت بتلقّي ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الإقليمي بدائرة المركز وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أعلى الطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف الطّارة وانقلاب السيارة ونتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص مستقلي السيارة وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

الإدارة العامة للمرور الطريق الدائري انقلاب سيارة مديرية أمن حادث مرورى مديرية أمن الجيزة أوناش المرور الدائري الإقليمي

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