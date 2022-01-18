وزير الري: مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل

وصل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" والمنعقد على هامش معرض إكسبو دبي ٢٠٢٠، وينعقد هذا المؤتمر ضمن فعاليات أسبوع الأهداف العالمية والمقام بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويركز على دفع عجلة التقدم المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سبيل بناء مستقبل أفضل للبشرية.

وصرح الدكتور عبدالعاطي، أن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقضية المياه باعتبارها المحور الرئيسي لتحقيق التنمية.

واستعرض وزير الري الموقف المائي في مصر، مشيراً إلى أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل، مشيراً لقيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وأكد على أهمية تحقيق الترابط بين المياه والطاقة والغذاء على مستوى حوض النيل، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطموحات الشعوب في التنمية.

وأشار وزير الري للنجاح الكبير الذي حققه منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، مؤكدا على دور الشباب في صناعة سياسات المستقبل والاضطلاع بدور هام في المبادرات المعنية بالتغيرات المناخية.