تقرير يحذر من الخسائر البريطانية حال عدم التكيف مع تغير المناخ

حذر مستشارو المناخ في الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، من أن المملكة المتحدة تواجه المزيد من الوفيات وتكاليف أعلى واضطراب أكبر إذا لم يتم اتخاذ الاستعدادات للتكيف مع تغير المناخ الآن.

ووفقا لوسائل اعلام بريطانية، فقد يعد فقدان التنوع البيولوجي والحرارة الشديدة وانقطاع الطاقة من بين المخاطر الجسيمة التي تواجه البلاد، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة، والتي ستزداد خطورة كلما طال تأخر الإجراءات.

وقال مستشارو المناخ بالحكومة، وفق لصحيفة ان اتش ام البريطانية، إن مخاطر تغير المناخ على المملكة المتحدة آخذة في الازدياد ، حيث دعوا إلى اتخاذ إجراءات للتكيف مع مستقبل أكثر دفئًا.

ونقلت الصحيفة عن لجنة تغير المناخ، إنها وجدت 61 طريقة يمكن أن تتأثر بها المملكة المتحدة بارتفاع درجات الحرارة في الاعوام القادمة.

ومن المقرر أن تبلغ تكلفة ثمانية منها أكثر من مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2050.

وبحلول عام 2045، يمكن أن تصل تكاليف تغير المناخ إلى حوالي 1 ٪ من إجمالي الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2045، أي ما يقرب من ضعف الحجم الحالي للقطاع الزراعي بأكمله. في المجموع.

ودعا تقرير اللجنة، إلى بدء الاستعدادات على الفور ، إلى أن "هذا الدليل الجديد يظهر أن الفجوة بين مستوى المخاطر التي نواجهها ومستوى التكيف الجاري قد اتسعت.

وأفاد التقرير البريطاني الي ان عمل التكيف في مواكبة الواقع المتدهور لمخاطر المناخ قد فشل.

كما أن تمتلك المملكة المتحدة القدرة والموارد للاستجابة بفعالية لهذه المخاطر، لكنها لم تفعل ذلك.

وبعد نشر تقييم الحكومة للمخاطر، أقر وزير التكيف مع المناخ جو تشرشل مخاوفهم، قائلاً: “حجم وشدة التحدي الذي يمثله تغير المناخ يعني أنه لا يمكننا معالجته بين عشية وضحاها، وعلى الرغم من أننا أحرزنا تقدمًا جيدًا في السنوات الأخيرة ، فلا يزال هناك من الواضح أن هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به”.

من خلال الاعتراف بالتقدم الإضافي الذي يجب إحرازه، فإننا نلتزم بزيادة جهودنا بشكل كبير وتمهيد الطريق نحو برنامج التكيف الوطني الثالث الذي سيضع سياسات طموحة وقوية للتأكد من قدرتنا على الصمود في وجه تغير المناخ في المستقبل.