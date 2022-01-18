عمرو محمود ياسين: حكايات «نصيبى وقسمتك 4» اتكتبت على الهواء

أعلن المؤلف عمرو محمود ياسين، انتهاء الموسم الرابع من سلسلة حكايات "نصيبى وقسمتك"، الذي تعرض آخر حكايته الثامنة التي تحمل اسم "واللي ما يشتري يتفرج"، بطولة بسمة وإيهاب فهمي، حاليا من السبت للأربعاء عبر شبكة قنوات On ومن الأحد، للخميس على MBC1"، بعد عرض 7 حكايات كل حكاية من 5 حلقات، وتضمنت كلا منهما قضية اجتماعية هامة قدمها نخبة من الأبطال.

وحرص "عمرو" على شكر فريق العمل كاملا، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب : "فركش أخيرا مسلسل نصيبي وقسمتك ٤، بأمانة شديدة إحنا كان معانا وحوش مش كروو بجميع الأقسام من إنتاج، إخراج، تصوير وإضاءة مونتاج صوت ومكساج، ديكور، ملابس، مكياج، بوفيه، سواقين، وطبعا كمان الممثلين بكل حكاية، بصراحة كانوا بييجوا بنعذبهم، والضحايا كتير".

وأضاف خلال المنشور: "بس الناس لازم تعرف إن كل الحكايات اتكتبت ع الهوا، اتصورت على الهوا، اتمنتجت على الهوا، في سباق رهيب مع الزمن لم أراه من قبل، شيء محدش يقدر يتخيله، بجد اللي حصل في المسلسل ده محدش يتخيله لأننا اضطرينا نشتغل في توقيت معين وأخدنا الريسك، فأنا أسف لو في أي تقصير من أي حد فينا".

وتابع: "أنا عايز أشكر كل الناس فرد فرد لأن كلهم كانوا أبطال وبيشتغلوا ٣٠ ساعة وأكتر، بس أحب أشير للدايرة القريبة مني في الشغلانة اللي هما كانوا أكبر عون لي وكنت بتعامل معاهم طول الوقت، هم المنتج المحترم وصديقي أحمد عبد العاطي، شريك الرحله لللي بنشيل الهم سوا، المخرج المنفذ أحمد عمر اللي بينيمني ويصحيني على مزاجه، ويرسم لي الطريق أعمل إيه ومعملش إيه، المشرف العام ع الإنتاج ماجد جاب الله، المنتج الفني أيمن شوقي، ومدير ادارة الانتاج وليد الحسيني اللي دايما بيطمني أنه كله تمام حتي لو مش كله تمام بس بيعالجني نفسيا، ومدير الإنتاج أيمن عباس وجميع أفراد طاقم الإنتاج، مهندس الديكور رمسيس سليم و مهندس محمد المغازي اللي فجاه بطلب منهم تغيير أوضة نوم لقسم شرطة عادي، وباقي أفراد قسم الديكور الرائعين، منسقين مناظر هاني سلطان وسامي حميدة".

وأردف: "ستايلست حسن مصطفى اللي بياخد البريف لاست مينت وبيسد عادي وجميع مساعديه، مصمم صوت ومكساج العالمي علي السعيد، مهندس الصوت محمد زكريا ومساعديه، وأسيست محمود، المونتيرة المتمكنة جدا منة جاب الله، وآية عبدالعزيز ومصطفى عماد، ويوسف عادل اللي صمم هذه الأفيشات الرائعة، بروموهات وليد أبوالعنين، وبوبا دياب ميكاب ارتيست وجميع مساعديها، وكوافير إسماعيل الإسكندراني، إكسسوار هاني جمال، بوست برودكشن خليفة السيد".

واستطرد: “طاقم الإخراج الرائع (الوحوش) بجد وحوش، مساعد أول مصطفى الجمال وضياء سيف ومي وائل ومأمون شديد وإسلام ناصر، بجد ليهم ألف تحية، عمود العمل، وجميع من عمل بالإخراج، مدير التصوير المتميز هيثم ناصر والمخضرم عماد عثمان، وحسن زيدان ومحمد شديد وجميع طاقم التصوير، وكاستنج دايركتور محمد حجاج”.

واختتتم: “أخيرا وليس آخرا، المخرجين الرائعين عصام نصار، محمد الخبيري، رامي رزق الله، اللي قدروا يقدموا حكايات جميلة في ظروف صعبة جدا وسكريبت مش خلصان، لكن كانوا في ضهري وقدموا شغل رائع، كل التحية لهم والتقدير وألف شكر للجمهور الرائع على الدعم والمساندة”.

وكانت قد حققت حكايات "نصيبى وقسمتك4" نجاحًا كبيرًا بعد عرضها مؤخرا، وتصدرت كلا منها تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل.

منشور عمرو يس

وعرضت قناة «ON» حتى الآن 7 حكايات من المسلسل هي "اعمل نفسك ميت" بطولة مي سليم، ومحمد مهران، وحكاية "النظارة البيضاء" بطولة أمير المصري، كارولين عزمي، مصطفى أبوسريع، وإخراج عصام نصار، وحكاية "غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة، نانسي صلاح، رحمة حسن، وإخراج رامي رزق الله، وحكاية "أوضة وصالة" بطولة أحمد عبدالعزيز، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، ومن إخراج عصام نصار.

كما عُرِضت أيضًا حكايات "حلوة اللقطة" بطولة: هاني عادل، ميرنا نورالدين، حمزة العيلى، وإخراج عصام نصار، وحكاية "تاج راسنا بابا" بطولة صلاح عبدالله، إسلام جمال، منة فضالي، وأحمد رفعت، وبسمة داود، وحكاية «انسى روحي وياك» بطولة: ميرهان حسين، محمد عز، لورا، أيمن عزب، مروى الأزلى، وإخراج عصام نصار.