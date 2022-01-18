«مقاصد الشرع وقضايا العصر» في سلسلة رؤية بهيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.هيثم الحاج علي، في سلسلة “رؤية” التي تصدر بالتعاون مع وزارة الأوقاف، كتاب "مقاصد الشرع وقضايا العصر" تقديم ومشاركة د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

هذا الكتاب يبرز أهمية فهم المقاصد العامة للتشريع فهي الميزان الدقيق الذي تنضبط به الفتوى وتستقيم به أمور الخلق ، وتتحقق به مصالح البلاد والعباد.

ويبين أن كثيرا من الأحكام الجزئية الفرعية لا يمكن الحكم فيها إلا من خلال فهم المقاصد العامة للتشريع وفي ضوء فهم القواعد الأصولية و قواعد الفقه الكلية.

ويؤكد أنه لا يكفي لمن يتصدى لقضايا العلم الشرعي أن يكون ملما ببعض القواعد دون بعض ، ولا أن يكون مجرد حافظ للقواعد غير فاهم لمعانيها ومراميها ولا مدرك لدقائقها ، فيقف عند قولهم درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة دون أنن يدرك ان درء المفسدة اليسيرة لا يدفع بتضييع المصلحة الكبيرة ، وأنه إذا تعارضت مفسدتان دفعت الأشد بالأخف ، بل عليه أن يسبر أغوار القواعد بما يمكنه من الحكم الدقيق على الأمور.

ويشارك الكتاب في الدجورة الجديدة لمعرض القاهرة، التي تأتي تحت شعار: "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال،

ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أكاديمي) 49 ناشرًا، وعدد الناشرين العرب 298 ناشرًا عربيًا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلًا مصريًا و45 توكيلًا عربيًا.