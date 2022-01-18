أشرف عطية يتابع جهود المحليات ومشروعات «حياة كريمة» بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المتواصلة بالوحدات المحلية لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية، وتنفيذ أعمال التطوير والتجميل والنظافة العامة ورفع الإشغالات، بجانب تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "التطوير الشامل لتطوير الريف المصرى.. حياة كريمة" داخل قرية وادى الرديسية التابعة لمركز إدفو.



وقام فريق عمل وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان بالمرور الميدانى على المشروعات الجارية بالقرية، بجانب الاستماع لمطالب الأهالى والتي تمثلت في زيادة قدرة أحد المحولات المخصصة للقرية لاستيعاب الكثافة السكانية بها، ولرى الزراعات بها، بجانب مواجهة زيادة الأحمال لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي فى فصل الصيف.

مدينة السباعية

وعقب نقل هذا المطلب للمختصين بالوحدة القروية وهندسة كهرباء إدفو تم التنسيق بأن يتم خلال الفترة الحالية نقل مكان المحول إلى أقرب موقع من الكتلة السكنية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

وقام الأهالى بتفعيل دورهم فى المشاركة المجتمعية لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل، حيث قاموا بإنشاء قاعدة المحول فى المكان الجديد.

ومن ناحية أخرى، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان قامت لجنة المتابعة الميدانية والمكتب الفنى بتفقد العديد من الأعمال الجارية بمدينة السباعية، والتى شملت المرور على أعمال النظافة العامة وإنارة الأعمدة بالشوارع الداخلية، وتطوير حديقة المدينة ضمن الخطة الاستثمارية، فضلاً عن متابعة منظومة العمل بالوحدة الصحية ومركز الغسيل الكلوى ومركز الفيروسات الكبدية، علاوة على متابعة الحالة الفنية للمعدات والمركبات والسيارات بالحملة الميكانيكية.

هذا فيما قام حي جنوب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة 2 حالة تعد في المهد خلف مستشفى الحميات بمسطح 600 م2، مع مصادرة معدات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

مدينة السباعية

جدير بالذكر أن من جهة أخرى نجح ضباط مديرية أمن أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 5 أشخاص، خلال حملة أمنية وبحوزتهما كميات من المخدرات والأسلحة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض 5 متهمين بحوزتهم التالي:5 أسلحة نارية، و6.900 جرام بانجو، بالإضافة إلى كمية من الحشيش والشابو.

وجاء ذلك بعد تمكن الأجهزه الأمنية في أسوان من إجراء تحرياتهم حولهم، والتأكد حول كميات الأسلحة والمخدرات التي يتم اختبائها بحيازتهم، وعلى الفور تم تشكيل فريق للقبض عليه، توجهت القيادات الأمنية إلي المكان وتم القبض عليهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.