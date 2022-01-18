منى زكي تستعد لـ«لام شمسية» بجلسة تصوير باللون الأسود

تدخل الفنانة منى زكي خلال الأيام القليلة القادمة تصوير مسلسلها الجديد "لام شمسية" لخوض السباق الرمضاني القادم، بمسلسل جديد بعد نجاحها خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل لعبة نيوتن".

واستغلت منى زكي الوقت الذي يسبق التصوير وخضعت لجلسة تصوير مختلفة باللون الأسود نشرتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعها عدد كبير من محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها بشكل كبير.

وأطلت منى بفستان باللون الاسود وبمظهر بسيط يتناسب مع إطلالتها الأخيرة التي خطفت بها الأنظار ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الفنانة منى زكي أمس هنأت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها من خلال ستوري على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت عليها: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي ويارب دايما في أحسن صحة وسعادة يا سكر الكون" في لفتة طيبة من منى زكي إلى صديقتها ياسمين عبد العزيز حيث حرفت مقولة الفنان أحمد العوضي الشهيرة "وحش الكون" والتي قالها أثناء عرض مسلسل "اللي مالوش كبير" خلال الموسم الرمضاني الماضي.

يذكر أن أخر أعمال النجمة منى زكي رمضان الماضي كانت مسلسل لعبة نيوتن مع محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب وعائشة بن أحمد وآدم شرقاوي ومايان السيد ومن تأليف وإخراج تامر محسن ومن إنتاج يميديا هب وحقق المسلسل انتشارا واسعا.

وتنتظر النجمة منى زكي عرض فيلمها الكوميدي الجديد "الجواهرجي" الذي انتهت من تصويره مؤخرا مع الفنان محمد هنيدي وعدد كبير من النجوم منهم الفنان أحمد حلاوة وهو من إخراج أحمد خيري، وتنتظر مني زكي طرح فيلم "أصحاب.. ولا أعز» على شبكة نتفليكس كأول فيلم من إنتاجات نتفليكس العربية، من بطولة منى زكي وإياد نصار، ومن المقرر عرضه في 20 يناير المقبل.