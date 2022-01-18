التحقيق في اتهام سيدة اعتدى عليها ابنها بالضرب بالفيوم

تباشر النيابة العامة في الفيوم، اليوم الثلاثاء، التحقيق في اتهام سيدة -مسنة - لنجلها بالتعدي عليها بالضرب، وإحداث إصاباتها لرفضها منحه المال، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغاً من مستشفى إطسا المركزي، بوصول عجوز 67 سنة، مصابة بجروح خطيرة تم خياطتها وفاقدة للوعي.

انتقل ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة المقدم محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، والرائد أسامة قرني رئيس مباحث المركز، إلى المستشفى، وبسؤال أبنائها أكدوا أنّ نجلها "م. ا" 27 سنة، وراء ارتكاب الواقعة انتقاماً من والدته لرفضها إعطائه المال.

وأفاد الأطباء بأن الأم كانت فاقدة للوعي، ومصابة بجروح ضخمة بالرأس، وأنّه تم خياطة الجروح وجرى وضعها تحت الملاحظة لحين استقرار حالتها تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.