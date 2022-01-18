الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر اعترافات المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته في أكتوبر

ضبط متهم
ضبط متهم

أدلى المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته في أكتوبر باعترافات تفصيلية فور إلقاء القبض عليه، اليوم الثلاثاء، وذكر المتهم أمام فريق البحث أنه أنهى حياة صديقه عقب مشادة كلامية نشبت بينهما وتطورت إلى مشاجرة وعندما فوجئ بمقتله حمل الجثة ووضعها داخل حمام الشقة لمدة يومين. 

وأضاف المتهم أنه بعد مرور يومين ومع بداية انبعاث رائحة من الجثة فكر في طريقة للتخلص منها فاستأجر صاروخ كهرباء وقام بتقطيعها لعدة أجزاء وتخلص منها بعدة مناطق مختلفة. 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بتاريخ 15 يناير الجاري بالعثور على (2) كيس بلاستيك “بنقطة لتجميع مخلفات القمامة” وبداخلهم أجزاء آدمية “ذراع - كف يد”، وبتاريخ 16 الجاري تم العثور على أجزاء آدمية “ساقين” داخل كيس بلاستيك بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت قيادة اللواء مدحت أروس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه (حاصل على ليسانس – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، كما توصلت التحريات إلى وجود خلافات بين المجنى عليه وزوجته ترك على إثرها منزل الزوجية والإقامة رفقة صديقه (بدون عمل – له معلومات جنائية) بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر وأن الأخير وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات ترأس المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر أول قوة أمنية استهدفت المتهم ونجحت في إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه والمجني عليه من متعاطي المواد المخدرة ومُنذ حوالي أسبوع حال تواجدهما بالشقة بمفردهما حدث بينهما خلاف تطور لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين"، فأحدث إصابته بعدة طعنات بالصدر فأودى بحياته.

وأضاف بأنه عقب ذلك قام بوضع جثة المجني عليه بدورة المياه وتركها لمدة يومين، واستأجر صاروخ حديدي وقام بتقطيعها لأجزاء وإلقائها بأماكن متفرقة بدائرة القسم، واستولى على (هاتفه المحمول، حقيبة يده وبداخلها متعلقاته الشخصية)، كما أرشد عن (الأداة المستخدمة، متعلقات المجني عليه، حقيبة سفر مدممة)، كما أرشد على جزء من باقي الجسم بإحدى الشقق المهجورة بدائرة القسم.

المتهم قتل صديقه تقطيع جثته الامن العام صديقه أول أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

مصر تُسدد أكثر من نصف تريليون جنيه من ديونها خلال عام رغم جائحة «كورونا»

ليفربول يعلق على فوز صلاح بالمركز الثالث فى "ذا بيست"

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

الحكومة تنفى حرمان المؤمّن عليهم من حقوقهم وتوجيهها لغير أغراضها

«القوى العاملة» تفتح بابًا للممرضات بالعمل فى أكبر الصروح الطبية بالكويت

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس