ننشر اعترافات المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته في أكتوبر

أدلى المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته في أكتوبر باعترافات تفصيلية فور إلقاء القبض عليه، اليوم الثلاثاء، وذكر المتهم أمام فريق البحث أنه أنهى حياة صديقه عقب مشادة كلامية نشبت بينهما وتطورت إلى مشاجرة وعندما فوجئ بمقتله حمل الجثة ووضعها داخل حمام الشقة لمدة يومين.

وأضاف المتهم أنه بعد مرور يومين ومع بداية انبعاث رائحة من الجثة فكر في طريقة للتخلص منها فاستأجر صاروخ كهرباء وقام بتقطيعها لعدة أجزاء وتخلص منها بعدة مناطق مختلفة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بتاريخ 15 يناير الجاري بالعثور على (2) كيس بلاستيك “بنقطة لتجميع مخلفات القمامة” وبداخلهم أجزاء آدمية “ذراع - كف يد”، وبتاريخ 16 الجاري تم العثور على أجزاء آدمية “ساقين” داخل كيس بلاستيك بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت قيادة اللواء مدحت أروس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه (حاصل على ليسانس – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، كما توصلت التحريات إلى وجود خلافات بين المجنى عليه وزوجته ترك على إثرها منزل الزوجية والإقامة رفقة صديقه (بدون عمل – له معلومات جنائية) بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر وأن الأخير وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات ترأس المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر أول قوة أمنية استهدفت المتهم ونجحت في إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه والمجني عليه من متعاطي المواد المخدرة ومُنذ حوالي أسبوع حال تواجدهما بالشقة بمفردهما حدث بينهما خلاف تطور لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين"، فأحدث إصابته بعدة طعنات بالصدر فأودى بحياته.

وأضاف بأنه عقب ذلك قام بوضع جثة المجني عليه بدورة المياه وتركها لمدة يومين، واستأجر صاروخ حديدي وقام بتقطيعها لأجزاء وإلقائها بأماكن متفرقة بدائرة القسم، واستولى على (هاتفه المحمول، حقيبة يده وبداخلها متعلقاته الشخصية)، كما أرشد عن (الأداة المستخدمة، متعلقات المجني عليه، حقيبة سفر مدممة)، كما أرشد على جزء من باقي الجسم بإحدى الشقق المهجورة بدائرة القسم.