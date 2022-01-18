الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تستعد لتأمين مباراة الزمالك وفاركو برابطة الأندية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، استعدادها لتأمين مباراة الزمالك وفاركو، باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

 وفي سياق متصل، شكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية غرفة عمليات لمتابعة أجواء المباراة، وتأمين الجماهير وممر اللاعبين وطاقم التحكيم.

و تعتبر مباراة اليوم فرصة كبيرة لعدد من اللاعبين الشباب والبدلاء في الزمالك للحصول على فرصة المشاركة في المباريات، في ظل ابتعادهم عن المباريات الرسمية لظروف تثبيت التشكيل من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وكذلك ضغط المباريات.

وزارة الداخلية مباراة الزمالك استاد الإسكندرية كأس الرابطة مواجهات الجولة الثانية

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