«الداخلية» تستعد لتأمين مباراة الزمالك وفاركو برابطة الأندية

أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، استعدادها لتأمين مباراة الزمالك وفاركو، باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وفي سياق متصل، شكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية غرفة عمليات لمتابعة أجواء المباراة، وتأمين الجماهير وممر اللاعبين وطاقم التحكيم.

و تعتبر مباراة اليوم فرصة كبيرة لعدد من اللاعبين الشباب والبدلاء في الزمالك للحصول على فرصة المشاركة في المباريات، في ظل ابتعادهم عن المباريات الرسمية لظروف تثبيت التشكيل من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وكذلك ضغط المباريات.