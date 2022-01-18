تأييد أحكام بالسجن المشدد لـ 34 متهما في «أحداث التبين»

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء برفض الطعون المقدم من 34 متهما في أحداث التبين، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد.

كانت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، قد أصدرت حكما ضد المتهمين وهى السجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما ، المشدد 10 سنوات لـ 12 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ10 متهمين بقضية اقتحام قسم التبين.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.