الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

السلطات الإسرائيلية
السلطات الإسرائيلية

شنت السلطات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة، في عدة قرى بمنطقة النقب داخل أراضي عام 1948، على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها المنطقة في أعقاب تصدي أهالي قرية سعوة الأطرش لتجريف أراضيهم، بهدف الاستيلاء عليها.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاعتقالات طالت أكثر من 40 شخصا أغلبهم قصر، تركزت في قرى: تل السبع والزرنوق وشقيب السلام، ومناطق أخرى في النقب، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت هذه القرى منذ صباح اليوم، وداهمت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها قبل أن تعتقل العشرات.
يذكر أن حملة الاعتقالات طالت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 130 شخصا من بينهم نساء وأطفال، جزء منهم تم تمديد اعتقالهم.
وفي السياق، حملت لجنة التوجيه العليا في النقب، الشرطة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين، موضحة- في بيان لها- إن الشرطة استخدمت قوات عسكرية وطائرات مسيرة لقصفهم بقنابل الغاز، ومارست ضدهم اعتداءات، عدا عن حملة الاعتقالات التعسفية بحقهم والتي ما زالت مستمرة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدرسة “دير نظام الأساسية” شمال مدينة رام الله، واعتقلت طالبين، و6 آخرين من أنحاء متفرقة في محافظة رام الله والبيرة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية القول: إن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين، من داخل غرفة الصف، واعتدت على الهيئة التدريسية التي حاولت التصدي لهم.
وأضافت المصادر أن تلك القوات اعتقلت 4 فلسطينين من بلدة سلواد، وذلك بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.. كما اعتقلت تلك القوات مواطنين من عين يبرود، ومن مدينة رام الله، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.
في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، شاباً من بلدة قباطية جنوب جنين على حاجز عسكري.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، لـ (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الفلسطيني على حاجز عسكري بالطريق الواصل إلى الجامعة العربية الأمريكية.

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن تسع آليات عسكرية إسرائيلية توغلت شمال بيت لاهيا وتقوم بأعمال تمشيط وتخريب في المكان، مشيرة إلى أن سبع آليات أخرى توغلت شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، وتقوم بأعمال مماثلة.
وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخليل، واعتقلت الشاب ، كما اعتقلت من بلدة الشيوخ فلسطينيا يبلغ من العمر (57 عاما)، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.
وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض لــ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت رئيس البلدية السابق فرحان موسى حسين علقم.
كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات السموع وسعير وحلحول، وعلى مدخل المدينة الشمالي والجنوبي "الحرايق"، وعلى مدخل مخيم الفوار، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

رام الله قطاع غزة فلسطين الإحتلال الإسرائيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

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