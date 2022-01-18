الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن جثة طالبة بالإعدادي تناولت «غلة سامة» بالخطأ بالغربية

جريدة الدستور

أمرت النيابة العامة في الغربية، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة طالبة تناولت أقراص “غلة سامة” بالخطأ في مركز السنطة، واستدعاء أهليتها لسؤالهم في الواقعة.

كانت لفظت طالبة في الصف الثاني الإعدادي أنفاسها الأخيرة، اليوم الثلاثاء، إثر تناولها حبة حفظ الغلال "حبة الغلة السامة" بإحدى قرى مركز السنطة بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنشاوي العام بوصول"هند. أ" 14 سنة طالبة في الصف الثاني الإعدادي ومقيمة بإحدى قرى المركز جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية وبسؤال أهل الطالبة، تناولها حبة حفظ الغلال السامة بطريق الخطأ، مما أودى بحياتها، وعدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناولها مادة سامة، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة، قررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

النيابة العامة في الغربية غلة سامة اقراص استدعاء حفظ الغلال

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