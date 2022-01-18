iea تعلن موعد المؤتمر الدولي الثاني للطاقة المستدامة ISEC 2022 5 نوفمبر 2022.

يعقد المؤتمر الدولي الثاني للطاقة المستدامة ISEC 2022 للتدفئة والتبريد المتجددة في أنظمة الطاقة الحضرية والصناعية المتكاملة في الفترة من 5 إلى 7 أبريل 2022 في غراتس، النمسا، ويركز المؤتمر على تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، ومن المقرر أن يلزم المؤتمر جميع الأطراف إنهاء شبه كامل لإمدادات الطاقة الأحفورية بحلول عام 2050.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة iea أن المؤتمر الدولي الثاني للطاقة المستدامة سيركز ISEC 2022 على حلول لقطاع التدفئة والتبريد في السياقات الحضرية والصناعية، وأن هناك اتفاق متبادل في النقاش حول تغير المناخ على أن هذا المجال يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، ويمثل الالتزام المفروض على جميع الأطراف بتنفيذ اتفاقية المناخ تحديات هائلة للمجتمع، ولكنه يوفر أيضًا فرصًا للبحث والصناعة لتمهيد الطريق لنظام طاقة عالمي مستدام.

طاقة التدفئة والتبريد

وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة iea على أنه لا يزال استهلاك الطاقة للتدفئة والتبريد يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري ويساهم في ما يقرب من 40 ٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة العالمية. توفر الحرارة المتجددة الحديثة حوالي 10٪ فقط من الطلب العالمي على التدفئة والتبريد ولم تنمو بشكل ملحوظ. لا يزال هناك نقص في الوعي السياسي بشأن زيادة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاعي التدفئة والتبريد. فقط حوالي 20٪ من البلدان لديها أهداف وطنية للتدفئة والتبريد. على وجه الخصوص، في البلدان النامية، لا يزال الوعي بأحدث الابتكارات التكنولوجية منخفضًا.

رؤية ISEC 2022

يرى ISEC 2022 نفسه كمروج للأفكار المبتكرة ومنتدى للتبادل بين البحث والصناعة والسياسة. كما أنه يسهل الحوار ونقل المعرفة بين البلدان الصناعية والبلدان النامية. وفي هذا السياق ، ستساهم مراكز الشبكة العالمية للمراكز الإقليمية للطاقة المستدامة (GN-SEC) واليونيدو في المؤتمر من خلال إدخال وجهات نظر البلدان النامية واحتياجاتها الخاصة.

أطلق المنظمون المشاركون دعوة لتقديم الأوراق، والتي ستفتح بحلول 7 نوفمبر 2021. نشجع المبتكرين من البلدان الصناعية والنامية على تقديم أوراقهم بما يتماشى مع موضوعات المؤتمر المحددة:

موضوعات المؤتمر المحددة

تقنيات وأنظمة المباني والصناعة والمناطق والمدن • التدفئة والتبريد المتجددان • الحرارة الناشئة والمخازن الباردة • حلول لكفاءة الطاقة • التجديد المستدام • الطاقة واستعادة الموارد من المصادر منخفضة الدرجة • تكثيف العمليات • اقتران قطاعات الطاقة • المرونة واستقرار الشبكات الحرارية والكهربائية • تقنيات التدفئة والتبريد المستقبلية للمناطق • استبدال محطات الطاقة الأحفورية الكبيرة بمصادر الطاقة المتجددة - التأثير على تدفئة المنطقة

مخططات الدعم للتنفيذ • سياسات التدفئة المتجددة والتبريد • تخطيط الطاقة المكانية مع التركيز على الطاقات المتجددة • تقنيات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لإدارة أنظمة الطاقة المستقبلية • تقييم دورة الحياة لأنظمة الطاقة المتجددة • نماذج التمويل والأعمال التي تقود التدفئة المتجددة والتبريد • الخدمات الذكية وتشغيل النظام.