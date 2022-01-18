محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية بمركز الرياض

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها بمدينة الرياض، وشملت الجولة الأعمال الإنشائية بمحكمة الرياض بنسبة إنشاءات 30%، والتي ستتكون من 5 أدوار بالإضافة لخدمات سطح، والأعمال الجارية بمستشفى الرياض، ووصلت نسبة الإنشاء ل 60%.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ وحدة مرور الرياض، والتي تم الانتهاء منها، وسيتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة، جاء ذلك بحضور جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة.

كما وجه المحافظ بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة الرياض، مقررا غلق المحال المخالفة في حالة تكرار مخالفتها كما تفقد أعمال تبطين ترعة الضبعة، وتفقد بدء رصف طريق الضبعة المؤدي لوحدة المرور، موجها بتوسعة الطريق، وقرر إنشاء طريق من المدخل الرئيسي لوحدة المرور باتجاه قرية النمر الشرقية التابعة لمركز سيدي سالم بطول 500 متر وعرض 8 أمتار، لربط القرى بوحدة المرور.



وكان "نور الدين"، قد قال أنه سيتم إنشاء كوبريين بمدينة كفر الشيخ على ترعة ميت يزيد بتكلفة قدرها 18 مليونًا و800 ألف جنيه، الأول إحلال وتجديد وتوسعة الكوبري الحالي المقابل لإدارة المرور بالقنطرة البيضاء بالمدخل والمخرج الرئيسي لمدينة كفر الشيخ من الناحية الشرقية، والكوبري الآخر على ترعة ميت يزيد مقابل موقف دسوق إسكندرية بجوار الكوبري الحالي، مشيرًا إلى أنه وافق على شراء قطعة أرض بمدينة دسوق على مساحة 2080 مترًا من صندوق خدمات المحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها بمنطقة الكشلة بتكلفة 2 مليون و80 ألف جنيه.