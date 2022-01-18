الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك.. اغتيال صحفى متخصص بتغطية الجريمة المنظمة

جثة
جثة

أعلنت شبكة Cadena Noticias الإعلامية المكسيكية عن اغتيال صحفيها مارغاريتو مارتينيز، الذي تميز في تسليط الضوء على نشاط الجريمة المنظمة في البلاد.

 

وأفادت وسائل الإعلام المكسيكية بأن الصحفي قتل برصاص مجهولين بالقرب من منزله في مدينة تيخوانا بشمال غربي المكسيك.

 

وكان مارتينيز البالغ 49 عاما تعاون مع عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية كمصور صحفي، وكان مختصا بتغطية الأخبار المتعلقة بالجريمة المنظمة في المنطقة.

 

وتشير وسائل الإعلام المكسيكية إلى أنه أصبح ثاني صحفي يقتل في المكسيك هذا العام.

 

وفي عام 2021 أصبحت المكسيك البلد الأكثر خطورة بالنسبة للصحفيين، حيث قتل 7 صحفيين.

 

و علي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك  تسجيل 59 وفاة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 301469.


وسبق أن قالت الوزارة إن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير.

 

وكان أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنّه سيتمّ إعطاء جرعة معزّزة من لقاحات "كوفيد-19" في الأيّام المقبلة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم علي 65 عامًا في المكسيك،بعد اكتشاف أوّل إصابات بالمتحوّرة أوميكرون في البلاد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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