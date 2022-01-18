الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الشمالية تكشف عن تفاصيل تجربتها الصاروخية الأخيرة

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

كشفت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية عن تفاصيل التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها بيونج يانج.

 

وقالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، إن "الصاروخين التكتيكيين الموجهين اللذين تم إطلاقهما في المنطقة الغربية من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أصابا بدقة هدفهما على جزيرة في البحر الشرقي".

 

وأضافت الوكالة أن "أكاديمية علوم الدفاع أكدت دقة نظام الأسلحة قيد الإنتاج وكفاءته وأمانه".

 

وكانت هيئة الأركان للقوات المسلحة في كوريا الجنوبية قد أعلنت عن رصدها التجربة الصاروخية في الشمال.

 

وهذه هي التجربة الرابعة لكوريا الشمالية خلال الشهر الأخير.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت الصين، أن حدودها مع كوريا الشمالية فُتحت أمام قطارات الشحن التجاري بعد نحو عامين من إغلاقها من قبل بيونج يانج على خلفية وباء كورونا.


ووصل قطار شحن من كوريا الشمالية إلى مدينة داندونج الصينية الحدودية الأحد للمرة الأولى منذ مطلع العام 2020، وفق ما ذكرت وسائل إعلام يابانية وكورية جنوبية في وقت سابق.
 

وأكدت الصين التقاري.
 

وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، خلال إيجاز صحافي دوري، أنه "نظرًا إلى تداعيات الوباء، تم تعليق حركة القطارات بين الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لبعض الوقت".
 

وأضاف: "استؤنفت الآن حركة قطارات الشحن التي تحمل البضائع بين داندونج وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. سيجري ذلك بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية المرتبطة بالوباء".
 

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها في يناير 2020 عندما بدأ الوباء، ما أدى إلى خنق حركة النقل البري من وإلى جارتها الشمالية العملاقة.
 

وتتشارك الصين وكوريا الشمالية حدودًا يبلغ طولها 1352 كيلومترا، فيما تطل مدينة داندونج الساحلية، حيث يقع مكتب الجمارك الكوري الشمالي، على نهر يالو الذي يمثّل الحدود.
 

وتساهم الصين، التي تعد حليفا اقتصاديا مهما لبيونج يانج، بأكثر من 90 في المئة من التجارة الثنائية لجارتها المعزولة.
 

وتعاني كوريا الشمالية منذ فترة طويلة لعقوبات استهدفت خصوصًا تجارتها الدولية.

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