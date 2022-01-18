موسكو وطهران تبحثان إحياء البرنامج النووى الإيرانى

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خطة العمل المشتركة لإحياء البرنامج النووي الإيراني.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الإخبارية الروسية، أن الوزيرين بحثا الموقف حول خطة العمل الشاملة المشتركة (البرنامج النووي الإيراني) في ضوء الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا التي عقدت في ديسمبر الماضي لاستعادة التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، عملا بقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة.

وأشارت الشبكة إلى أن الوزيرين تطرقا أيضًا إلى عدد من القضايا الإقليمية وذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بزيارة إلى موسكو ويلقي كلمة أمام مجلس الدوما (النواب) الروسي يوم الخميس المقبل، كما سيجري محادثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلى صعيد آخر، قال مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد فى روسيا، إنه تم تسجيل 30 ألفا و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 670 وفاة جديدة.

وأوضح المقر، في بيان، أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة بلغ 10 ملايين و834 ألفا و260 إصابة، فيما بلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 321 ألفا و990 شخصا.

وأشار البيان إلى تعافي 19 ألفا و756 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 9 ملايين و878 ألفا و371 شخصا.

من جانبه، وافق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي على شهادة التطعيم بأغلبية ساحقة من 251 صوتًا مقابل 58 ضدها.. وهو إجراء من شأنه أن يفرض قيودًا اجتماعية قوية على أولئك الذين لا يريدون التطعيم ضد فيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم منع غير الملقحين من دخول مراكز التسوق الكبيرة، وكذلك المقاهي أو الحانات أو المطاعم أو الصالات الرياضية، وكذلك الوصول إلى وسائل النقل العام المتوسطة والطويلة.