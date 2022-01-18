لبنان: 6109 إصابات جديدة بكورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في لبنان حتى اليوم الإثنين إلى 826 ألفا و279 بعد تسجيل 6109 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما

ارتفع عدد الوفيات إلى 9397 بعد تسجيل 14 حالة وفاة جديدة.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 6109 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 5947 من بين المقيمين و 162 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 826 ألفا و279 منذ 21 فبراير من العام الماضي.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 9397 منذ 21 فبراير من العام الماضي.



كان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 2022/3/31.

ومن ضمن الإجراءات الوقائية، طلبت المديرية العامة للطيران المدني بلبنان من شركات الطيران العامة في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت قبول الركاب الراغبين في القدوم إلى لبنان والحاملين لفحص كورونا السريع (Antigen Rabid Test) بشرط أن يحتوي على رمز QR على أن يكون الفحص تم إجراؤه خلال 24 ساعة على الأكثر من تاريخ أخذ عينة الفحص وحتى ركوب الطائرة من نقطة الانطلاق الأولى.



واشترطت المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الراكب قد تلقى جرعتين من لقاح كورونا أو جرعة كاملة من اللقاح المكون من جرعة واحدة فقط منذ فترة لا تتعدى ستة أشهر.



وأضافت أن هذه الاجراءات يعمل بها من تاريخ صدورها اليوم وفقا للتوصيات التي أصدرتها الجهات المعنية مع الالتزام بجميع الاجراءات الأخرى.



وكانت السلطات اللبنانية قد وضعت شرط إجراء فحص PCR لجميع القادمين إلى البلاد حتى الحاصلين على الجرعات الكاملة من اللقاح بدء من أواخر الشهر الماضي بعدما سجلت البلاد قفزة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا ومتحوراته.