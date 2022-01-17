بهاء سلطان يطرح أغئيته الجديدة «مالك» عبر يوتيوب

طرح المطرب بهاء سلطان أحدث أعماله الغنائية عبر قناته الرسمية على يوتيوب بعنوان “مالك”، وهي كلمات : نصر محروس، ألحان : حسين محمود، جيتار : مصطفى أصلان، طبلة : أحمد عيادي، رق : هشام العربي، أكورديون : فاروق محمد حسن ، ناي : أحمد خيري، توزيع موسيقي : أكرم عادل، تصميم فيديو : حجازي & مودي، إنتاج : فري ميوزيك - نصر محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

مالك .. انت بقالك لسة يا دوب كام يوم

ليه اتغيرت .. انت فاكرها يا واد هتدوم

لو هتقرب ولا هتبعد مش هتهرب من المكتوب

ربك شاهد ربك عالم ربك يابني رب قلوب

إجرح ما أنا قلبي مسامحك

ما اتعودت أنا على جرحك

يا حبيبي هقولك إيه

أنا أبات مغلوب مش غالب

أنا حبك فيا الغالب

قولوله حرام عليه

إجرح ما أنا قلبي مسامحك

ما اتعودت أنا على جرحك

يا حبيبي هقولك إيه

أنا أبات مغلوب مش غالب

أنا حبك فيا الغالب

قولولي أعمله إيه

وكواني الشوق يا هاجرني وكواني الشوق

ورماني الحب في هوا بحرك طوحني لفوق

وأما تكلمني روحي تهرب مني

وأما تزعلني زعلك يؤلمني

يا حبيبي تعالى وكلمني من غير ما تلوم

يذكر أن المطرب بهاء سلطان طرح أحدث أغاني ألبومه الجديد سيجارة والتي تحمل أسم " انا غلطان"، وحرص المنتج نصر محروس على الترويج لها.

وكتب نصر عبر حسابه على فيسبوك:"جديد أنا غلطان (الأغنية الخامسة من ألبوم سيجارة) لـ بهاء سلطان من فري ميوزيك | نصر محروس كلمات والحان: عزيز الشافعي | توزيع: طارق حسيب تسجيل، ميكس & ماستر: م. هاني محروس".

واستطاع “ بهاء سلطان ” الدخول إلى القائمة من خلال الـ3 أغانى التى طرحها حتى الآن من البوم سيجارة ، والذى يعود من خلاله إلى الغناء بعد توقف سنوات.