الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سيدة و5 رجال كونوا تشكيلًا عصابيًا للتنقيب عن الآثار ببنى سويف الجديدة

أثار
أثار

نجح رجال البحث الجنائي ببني سويف، اليوم، في القبض على تشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار في مدينة بني سويف الجديدة، إذ تم ضبط مالك المنزل وآخرين، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من وحدة مباحث قسم شرطة بنى سويف الجديدة، برئاسة الرائد أحمد النبوى، تفيد بإقدام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة القسم.

انتقلت قوة من وحدة مباحث القسم إلى المنزل إليه، حيث تم العثور على حفرتين بعمق 15 مترًا داخل المنزل، بالإضافة إلى أدوات ومعدات الحفر ووجود مالك العقار "س. س" 55 سنة، بالمعاش، وعدد من العمال وهم: "ع. ك" 35 سنة، و"ا. ح" 44 سنة، و"ع. س" 51 سنة، و"م. أ" 19 سنة، وجميعهم يقيمون بمركز بنى سويف، بالإضافة إلى سيدة تدعى "ا. م" ربة منزل وتقيم مدينة بنى سويف، والتى ادعت بقدرتها على استخراج الآثار من أسفل العقار.

تمكنت القوة الأمنية التى قادها الرائد أحمد النبوي، رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة من ضبط المتهمين وعددهم 6، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

ربة منزل تشكيل عصابي وزير الداخلية بني سويف مساعد وزير الداخلية أمن بني سويف تنقيب عن الآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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