اختتام فعاليات مسابقة «مستقبل وطن» لأوائل الطلبة بالمرحلة الابتدائية (صور)

اختتم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا اليوم الاثنين، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة على مستوى المحافظة للمرحلة الابتدائية والتي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وذلك على مسرح مديرية التربية والتعليم بالمنيا.

وتتنافس في المسابقة 3 مدارس وهم “البنين بمركز دير مواس، والكاثوليك بمركز أبو قرقاص، والشهيد محمد محمود بمركز ملوى”.

وأسفرت المسابقة عن فوز مدرسة البنين بدير مواس بالمركز الأول علي مستوي المحافظة ليكون ممثل محافظة المنيا على مستوى الجمهورية للمرحلة الابتدائية.

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا إن نتائج تصفيات المرحلة الثالثة لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية، شهدت فوز مدرسة البنين الابتدائية التابعة لإدارة دير مواس بالمركز الأول على مستوى المحافظة، وذلك بعد التصفيات بين ثلاث مدارس من الإدارات التعليمية التسع ، هي مدارس “الشهيد محمد محمود بإدارة ملوى التعليمية ة، الكاثوليك الابتدائية بإدارة وأبو قرقاص التعليمية، البنين الابتدائية”.

وتنتهى مسابقة المرحلة الثالثة وتم تصعيد مدرسة البنين الابتدائية بإدارة دير مواس للتنافس على مستوى الجمهورية ، وتبدأ غداً الثلاثاء مسابقة المرحلة الإعدادية .

وتهدف المسابقة إلى تشجيع طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية ورفع التوعية بالمشروعات القومية في مصر.

شهد منافسات المسابقة النائب محمد نشأت رئيس اللجنة المشرفة على المسابقة بالحزب وأعضاء اللجنة، وامناء المراكز ، والمهندس محمد فواد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، والقيادات التعليمية، والطلاب المشاركين وأولياء الأمور .

وتنطلق فعاليات المسابقة للمرحلة الإعدادية غد الثلاثاء، بمشاركة 11 مدرسًة يمثلون مراكز واقسام المحافظة لتصعيد مدرسة منهم تمثل المحافظة على مستوى الجمهورية.

جاء تنظيم فعاليات مسابقة أوائل الطلبة بمحافظة انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.