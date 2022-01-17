الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل عامل لحام إثر انفجار أنبوب أكسجين فى حلوان

انفجار
انفجار

لقي عامل مصرعه متأثرًا بجروحه، إثر انفجار أنبوب لحام أكسجين، مساء اليوم الاثنين، داخل محل خردة في حلوان.

وتلقت شرطة النجدة، بلاغا من مستشفى النصر، باستقبالها المواطن "محمد.ع"، 27 سنة، عامل لحام، مصابا بجروح في أماكن متفرقة من الجسد في حلوان.

وانتقل رجال المباحث، وتبين أنه أثناء قيام الضحية بلحام وقطع معادن، حدث قطع في الخرطوم المتصل بأنبوبة اللحام مما أدى إلى انفجارها، وبسبب ضغط الهواء تطايرت بعض قطع الحديد وأصابت جسده، وتوفي متأثرا بإصابته، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة.

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