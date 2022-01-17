إطلاق دليل المشروعات وارتفاع الصادرات.. حصاد نشاط «التخطيط» في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الاثنين، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة الإدارة الاستراتيجية، دليل عمل إدارة المشروعات والبرامج والأداء، وذلك في إطار عمل الوزارة لتوفير الدعم اللازم لوحدات الجهاز الإداري للدولة في مجال إدارة المشروعات والبرامج والأداء.

https://www.dostor.org/3686698

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة فعاليات المرحلة الثالثة من المعسكر التدريبي "الأفكار الابتكارية" لمجموعة من المشاركين بمبادرة "كن سفيرا" ؛ وذلك تحت مظلة مشروع مختبر الابتكار المستدام.

https://www.dostor.org/3686845

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التغير في أسعار مختلف أنواع مواد البناء لشهر ديسمبر 2021 مقارنة بالشهر السابق عليه من العام نفسه، والشهر المناظر من العام السابق عليه، حيث سجل حديد التسليح المبروم أعلى ارتفاع سنوي.

https://www.dostor.org/3686455

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع الصادرات المصرية لأكبر خمس أسواق عالمية إلى حدود 9.3 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 5.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.8 مليار دولار بنسبة تقارب 70%.

https://www.dostor.org/3686552

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أهم مؤشرات وفيات المصريين لعام 2020 مقارنة بالعام السابق عليه

https://www.dostor.org/3686692

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف عدد 91 فني تمريض، و4 أخصائيين تمريض، وأخصائي علاج طبيعي وذلك بمستشفيات جامعة القاهرة، وتم إخطار وزارة المالية والجامعة بذلك.

https://www.dostor.org/3686717