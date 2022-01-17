الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدواء» تطلق برنامجا لضمان صحة بيانات التحليل لتطوير منظومة العمل الرقابي

برنامج تدريبى
برنامج تدريبى

أطلقت هيئة الدواء المصرية برنامجا تدريبيا متكامل حول ضمان مأمونية وتكامل وصحة بيانات التحليل من أجل تطوير منظومة العمل الرقابي، وضمان صحة نتائج التحليل بمعامل هيئة الدواء.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير آليات العمل الرقابي، وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي. 

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وأوضحت الهيئة أن البرنامج التدريبي شمل عدة محاور، وهي: التحول الرقمي الصيدلاني، وتكامل البيانات ومأمونيتها، وملكية البيانات عبر دورة حياة المنتج، وضمان جودة البيانات.

يأتي ذلك تماشيا مع رؤية الدولة لعام ٢٠٣٠ التي تهتم بالمكون التدريبي للعاملين بالدولة، وإيمانا من الهيئة بأهمية تنمية وتطوير الموارد البشرية للعاملين بالهيئة؛ لدعم وتطوير منظومة صناعة الدواء بمصر، والحفاظ على جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصري.

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وكانت هيئة الدواء المصرية، قد عقدت بالتعاون مع هيئة الدواء والغذاء ومركز مسند للتدريب الصحي بالمملكة العربية السعودية، برنامجًا تدريبيًا حول تقييم ملف الجودة للمستحضر الصيدلي وفقا لـ "CTD format".

وشمل البرنامج التدريبي، الذي حضره ٤٠ متدربا؛ التدريب على متطلبات ملف الجودة بشكل عام، والدراسات ما قبل السريرية والسريرية، وكذلك تقييم ملف الجودة للمادة الفعالة والمستحضر النهائي، وتقييم دراسات التكافؤ الحيوي الخاص بالمستحضر الدوائي.

هيئة الدواء انتهاء البرنامج التدريبي تطوير العمل الرقابي تكامل سلامة بيانات التحليل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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