الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

«العشق والحب والهيام».. 3 كتب ليوسف زيدان بمعرض الكتاب

كتب فقه الهيام ليوسف
كتب فقه الهيام ليوسف زيدان

صدر حديثًا عن دار كيان للنشر والتوزيع ثلاثة كتب للمؤرخ والروائي الدكتور يوسف زيدان، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 وتنطلق فعالياته في الفترة من 26 من يناير الجاري حتى الـ7 من فبراير المقبل.

الكتب التي ستصدر هي «فقه الحب، وفقه العشق، وفقه الهيام»، وكتب يوسف زيدان في تصديره" هذه الكتبُ الثلاثة «فِقه الحُب» وما سوف يتلوه من «فِقه العِشق» ثم «فِقه الهُيام» مُهداة إلى «المُحبين.. أولئك الذين بهر أنظارَهم سطوعُ جمال المحبوب، حينما تجلى على مرايا قلوبهم، فصار للعالَم عندهم معنى لن يعلمه إلا مَنْ يعرف الحب».

وإلى العاشقين.. أعني أولئك الملوكَ غير المُتوَّجين، الذين عبروا صحاري الحيرة وقِفار التمني، وذاقوا لذة التلاقي والعناق، بعد الانعتاق من أسر التشهي. وسمح لهم الحال من بعد الحب، بالوصل والنوال.

وإلى الهائمين.. وهُم الكاملون الذين بلغوا من بعد الحب والعشق، حدود التمام. فأدركوا بصدق أحوالهم مقامات الرضا ومراتب الطمأنينة، وغابوا فيمن هاموا به، حتى صار الواحدُ منهم ينادي محبوبه المعشوق قائلًا: يا أنا.

أما عن يوسف زيدان فهو أستاذ جامعي كاتب وفيلسوف مصري، ومتخصص في التراث العربي المخطوط وعلومه، له عدة مؤلفات وأبحاث علمية في الفكر الإسلامي والتصوف وتاريخ الطب العربي، وله إسهام أدبي في أعمال روائية منشورة، وله مقالات دورية وغير دورية في عدد من الصحف العربية. عمل مديرًا لمركز المخطوطات بالإسكندرية في مكتبة الإسكندرية.

حصل على شهادة ليسانس الفلسفة من كلية الآداب جامعة الإسكندرية عام 1980، وحصل على درجة الماجستير في الفلسفة الإسلامية برسالته عن "الفكر الصوفى عند عبدالكريم الجيلي، دراسة وتحقيق لقصيدة النادرات العينية للجيلي مع شرح النابلسي"، وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية برسالته عن "الطريقة القادرية فكرًا ومنهجًا وسلوكًا، دراسة وتحقيق لديوان عبدالقادر الجيلاني" وذلك عام 1989، وحصل على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم عام 1999.

الدكتور يوسف زيدان دار كيان للنشر والتوزيع كتاب فقه الحب كتاب فقه الهيام كتاب فقه العشق إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب

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