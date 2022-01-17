«الرعاية الصحية»: نجاح استبدال مفصل فخذ لمريضين بالمجمع الطبى فى الإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح الفريق الطبي المتميز بقسم جراحة العظام بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، في إجراء عمليتين جراحيتين استبدال مفصل الفخذ الكامل بمفصل صناعي ثلاثي الأقطاب مزدوج الحركة.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن العملية الأولى استبدال مفصل الفخذ الكامل بمفصل صناعي ثلاثي الأقطاب مزدوج الحركة لا أسمنتي، أجريت لمواطن يبلغ من العمر 60 عامًا، بعد تعرضه لحادث تسبب له فى كسر عنق عظمة الفخذ مع وجود خشونة بمفصل الفخذ.

وأضافت أن العملية الثانية استبدال مفصل الفخذ الكامل بمفصل صناعي ثلاثي الأقطاب مزدوج الحركة أسمنتي، أجريت لمواطنة تبلغ من العمر 67 عامًا، بعد تعرضها لحادث كان قد تسبب لها في كسر بعنق عظمة الفخذ.

وتابعت أنه تم إجراء العمليتين على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بالمجمع الطبي بالإسماعيلية تضم كلًا من د. محمد علي استشاري جراحة العظام، وأخصائيي جراحة العظام "د. عبدالصادق شعلان، د. محمود صبري، د. أحمد عبدالفتاح"، د. محمود البعلي، طبيب مقيم، واستشاريي التخدير "د. محمد ندا، د. محمد كريم"، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بالمجمع.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الجاهزية العالمية لمجمع الإسماعيلية الطبي وضمه أمهر الكوادر الطبية والإدارية مما يضمن تقديم الخدمات والرعاية الطبية المتميزة للمرضى مطابقة لأحدث المعايير العالمية، مضيفًا أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 423 سريرا، منها 285 أسرة داخلي، و63 رعاية مركزة، و14 غرفة عمليات، و22 حضانة، و33 عيادة خارجية.

ولفت، إلى أنه تقدر تكلفة إجراء العملية الواحدة لمثل هذا النوع من العمليات (استبدال مفصل الفخذ الكامل) أكثر من 100 ألف جنيه بالقطاع الخاص، بينما تم إجراؤها بتكلفة 300 جنيه فقط للعملية الواحدة يسددها المنتفع تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتابع: أن التأمين الصحي الشامل أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية، كما أنه يخفف عبء المرض من على كاهل المرضى وذويهم وتتحمل فيه الدولة علاج غير القادرين.