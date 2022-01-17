هل حدد القرآن شكل الملائكة؟.. عضو لجنة الدعوة بالأزهر يوضح

قال الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بمشيخة الأزهر الشريف، والإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك العديد من الأشكال للملائكة وكلها جميلة وحسنة للغاية.

وأضاف «عبد الرازق» خلال مقطع فيديو مصور على صفحته بـ«فيسبوك» أن أشكال الملائكة وصفها القرآن في قوله تعالى: (الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، سورة فاطر.

وتابع أن هناك ملائكة لها جناحين، وملائكة لها ثلاثة أجنحة، وآخرون لهم أربعة أجنحة، فأما سيدنا جبريل عليه السلام كان له 600 جناح، فعندنا رآه سيدنا النبي تعجب، لأن سد ما بين الأفق، فحمل قرى سادوم قوم لوط كلهم على جناح واحد، فهو قوى جدًا.

وأكد عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، على أن الملائكة لها أشكال عديدة، ويمكن للملائكة أن تتشكل بأشكال حسنة جدًا، وأيضا ممكن تتشكل على هيئة بشر وينزل إلى الأرض، والدليل على ذلك، ما جاء في قوله تعالى:( وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا)، فجاء سيدنا جبريل للسيدة مريم في صورة بشر، "فتمثل لها بشر سويا".

وأشار إلى أن هناك العديد من الأدلة من الكتاب والسنة التي تؤكد نزول الملائكة إلى السماء الدنيا على هيئة بشر، فكان كثيرًا ما يأتي سيدنا جبريل إلى النبي في هيئة بشر يسأله عن بعض أمور الدين، وأحيانا أخرى يأتي على هيئة صحابي في ثياب شيك وحسن المظهر، يسمى دحية الكلبي، فالحديث في الصحيحين أن سيدنا جبريل آتى للنبي ولا أحد يعرفه يسأله عن الإسلام، والإيمان، والإحسان، ومتى الساعة؟ فسيدنا جبريل يعرف أنه سيدنا جبريل.