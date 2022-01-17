الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

الجمعة.. مناقشة رواية «بيت المساكين» بمكتبة مصر الجديدة

مناقشة روايةبيت المساكين
مناقشة رواية"بيت المساكين"

يناقش الكاتب مينا عادل جيد، يوم الجمعة 21 يناير في تمام الساعة الخامسة والنصف في مكتبة مصر الجديدة- رواية «بيت المساكين» الصادرة عن دار الكرمة للنشر، بحضور الناقد إيهاب الملاح.

من أجواء الرواية: «يا من مر عليكم الأمس وجاء إليَّ، فأنا مثلكم، الغد سيكون بدوني، فلتكن أرواحكم في المقدمة مع مَن يُحصون السنين».

وأحكم «المسكين» غلق الصندوق وانتصب، وأعطاني حَملي، وظل يقفز فوق المقابر المتلاصقة كشاب صغير رياضي وهو يقول فيما يشبه التعديد: ياما اشتهى الميَّة سقوه المرار، وهو صانع البحر بإيده!».

يذكر أن مينا عادل جيد كاتب مصري من مواليد المنيا عام 1990، تخرج في كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة المنيا، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في التنمية الثقافية بجامعة القاهرة، كتب في عديد من الصحف والمجلات والمواقع المصرية، كان آخرها جريدة "لأهرام ويكلي"، وعمل مُعِدًا لبرامج تليفزيونية، وكتب سيناريوهات لأفلام وثائقية وروائية قصيرة.

وفاز المؤلف مينا عادل جيد بجائزة كتاب الأول (علوم إنسانية) عن كتابه «كنت طفلاً قبطيًا في المنيا»، الصادر عن دار مجاز للترجمة والنشر ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52.

وتكونت لجنة التحكيم في مجال الكتاب الأول (علوم إنسانية) من كل من الدكتور محمد محمود إبراهيم عويس، الدكتور أحمد ناجي أحمد قمحة، والدكتورة نهاد لطفي سيد أبوالقمصان.

صدرت له عدة مؤلفات آخرها العام الماضي عن مؤسسة مجاز الثقافية كتابه «كنتُ طفلًا قبطيًا في المنيا» في 2020، ولاقى الكتاب ردود أفعال إيجابية للغاية على صعيد القُراء والنقاد، كما قُرر الكتاب ضمن منهج مادة أنثروبولوجيا الثقافة بجامعة القاهرة، كما كتب للعديد من الصحف والمجلات والمواقع المصرية آخرها كانت جريدة الأهرام ويكلي، وعمل معدًا لعدد من البرامج التليفزيونية الشهيرة، وكتب السيناريو لأكثر من فيلم وثائقي وروائي قصير.

رواية بيت المساكين “مينا عادل جيد إيهاب الملاح مكتبة مصر الجديدة دار الكرمة للنشر والتوزيع

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