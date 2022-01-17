الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميقاتى والحريرى يدينان الهجوم على مطار أبوظبى.. ويؤكدان التضامن الكامل مع الإمارات

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن إدانته للهجوم الذي استهدف اليوم مطار أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأوقع عددا من القتلى والجرحى وتسبب في اندلاع حرائق.

وأعرب ميقاتي - في بيان اليوم الإثنين - عن التضامن الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيسا وشعبا، وذلك ضد هذا التعدي السافر الذي يندرج في سياق تهديد الأمن والاستقرار في الامارات، معتبرا أن هذا العدوان يأتي ضمن مخطط يهدف إلى البلبلة وتوجيه رسائل دموية.

كما أدان رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، في بيان، رئيس تيار المستقبل بأشد العبارات العدوان الذي تعرضت له الأراضي الإماراتية، مطالبا بوقفة عربية تحمي الخليج وأمنه وشعبه.

وقال: "عندما تتمادى الميليشيات الحوثية في اعتداءاتها لتستهدف الإمارات العربية المتحدة، فهذا يؤكد أن أوامر العمليات في العدوان يتخطى تلك الميليشيات وقياداتها المحلية، وأن مصدر الفتنة والفوضى والتخريب هو دولة تضمر الشر للبلدان العربية وشعوبها".

رئيس مجلس الوزراء اللبناني اندلاع حرائق الإمارات تهديد الأمن مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي

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