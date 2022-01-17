سفير اليونان بالقاهرة: برنامج معرض القاهرة الدولى للكتاب سيسعد الجمهور

عبر سفير اليونان لدى القاهرة، نيقولاوس جاريليديس عن سعادته، بأن تكون بلاده ضيف شرف الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدا أن المعرض شيء عظيم؛ مشيرا إلى أنه حضر المعرض في السبعينات عندما كان في أرض الجزيرة بالزمالك.

وأوضح سفير اليونان لدى القاهرة أن البرنامج الذي أعدته اليونان سيسعد الجمهور المصري وزوار المعرض كافة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الثقافة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت خلاله عن تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتأتي تحت شعار: «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة، الدكتور أحمد بهي نائب رئيس الهيئة، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وممثلي البنك الأهلى والشركة المتحدة للطباعة والنشر والخدمات الرقمية المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وأعضاء لجنته العليا.