الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة «مفخخة» تجاه الإمارات

ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي

أدانت اليمن بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق طائرات مسيرة "مفخخة" تجاه الإمارات مما أدى إلى وقوع انفجارات واندلاع حرائق ووفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية اليمنية- في بيان اليوم الإثنين، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- عن إدانتها لإطلاق الميليشيات 3 طائرات مسيرة استهدفت المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستطاعت قوات التحالف العربي إسقاطها، مما يعد ذلك تصعيدًا غير مسبوق واعتداءات إرهابية ممنهجة ومتعمدة للأعيان المدنية والمدنيين تعكس مدى استخفاف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بقواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية.

وقالت إن ذلك يدل على تخبط الميليشيات الحوثية وإحباطها بعد الانتصارات التي حققتها قوات الجيش اليمني المسنودة بقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في جبهات القتال بمأرب وشبوة، وضغط المجتمع الدولي على ميليشيات الحوثية بعد تحويلها للموانئ والمطارات التي تحت سيطرتها إلى قواعد عسكرية لإدارة عملياتها الإرهابية في إطلاق الصواريخ وخطف السفن التجارية بما يهدد الأمن والاستقرار الدوليين.

وأكدت الخارجية موقف اليمن الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية والإمارات وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة والحفاظ على سلامة مواطنيهم والمقيمين على أراضيهم وحماية منشآتهم الحيوية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

مفخخة الإمارات اليمن وزارة الخارجية اليمنية المليشيات الحوثية

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