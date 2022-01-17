الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

12 قتيلًا في زلزال بأفغانستان

زلزال
زلزال

لقى 12 شخصًا مصرعهم في زلزال ضرب شرق أفغانستان، اليوم الإثنين، وفقًا لما أعلنه حاكم منطقة قادس في ولاية بادغيس الأفغانية محمد صالح برديل.

وقال برديل في تصريحات صحفية اليوم، إن الضحايا قتلوا إثر سقوط أسقف منازلهم عليهم، لافتًا إلى بلوغ قوة الزلزال 5,3 درجة على مقياس ريختر، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي الذي أعلن في البداية أن قوة الهزة بلغت 5,6 درجة، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأضاف برديل أن عددًا آخر من الأشخاص جرحوا في زلزال اليوم، لافتًا إلى أن هناك نساء وأطفالًا في عداد الضحايا.

وفى وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن تسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة في أفغانستان.

وأشارت الهيئة إلى أن "مركز الزلزال كان على بعد 32.7 كيلو متر شرق مدينة إشكاشم".

وأضافت: "مركز الهزة الأرضية وقع على عمق 234 كيلومترًا تحت سطح الأرض".

وسجل علماء الرصد الزلزلي في وقت سابق هزة أرضية بقوة 4.5 درجة قبالة سواحل إندونيسيا.

زلزال أفغانستان حاكم منطقة قادس ولاية بادغيس الضحايا

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وائل لطفي

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