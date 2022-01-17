حادث إرهابي جبان.. إدانات عربية واسعة للهجوم الحوثي على الإمارات

أثار العدوان الحوثي على دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، غضبا واسعا واستنكارا كبيرا في العديد من الدول العربية.

وأدانت العديد من الدول الحادث الإرهابي الذي استهدف مدينة أبو ظبي اليوم، وأسفر عن عددا من القتلى والمصابين.

ونرصد من خلال التقرير التالي الإدانات العربية الواسعة، من الدول العربية على رأسهم مصر التي أكدت تضامنها المطلق مع الإمارات حكومة وشعبا.

مصر تعلن تضامنها الكامل مع الإمارات

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، للاطمئنان حول ما تردد عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق قرب مطار أبو ظبي الدولي، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وأعرب «شكري» عن تضامن مصر حكومة وشعبا، مع دولة الإمارات جراء هذا الحادث ومواساتها لفقدان الأرواح، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأدانت مصر أي عمل إرهابي ترتكبه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، مؤكدة دعمها لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

الخارجية الكويتية تدين الحادث الإرهابي

أدانت وزارة الخارجية الكويتية استهداف المناطق المدنية في دولة الإمارات بطائرات مسيرة أطلقتها ميلشيا الحوثي وأدت الي مقتل وجرح عدد من الأبرياء.

وأعرب الخارجية الكويتية عن وقوف الكويت إلى جانب شقيقتها دولة الإمارات وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعربت الكويت عن استنكارها استهداف المناطق المدنية في الإمارات بطائرات مسيرة حوثية السعودية تعتبر تفجيرات الإمارات هجوما إرهابيا وتتوعد الحوثيين، حسب صحيفة الوطن الكويتية.

الخارجية الأردنية: الاعتداء الحوثي جبان

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأسفر الحادث الإرهابي عن انفجار وحريق، أوقع عددا من الوفيات والمصابين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الاعتداء الإرهابي الجبان.

وشددت الخارجية الأردنية على تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.

الخارجية اللبنانية تدين الحادث الإرهابي على أبو ظبي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الهجوم الذي تعرضت له إمارة أبو ظبي والذي استهدف منشآت مدنية وحيوية.

وأكدت الخارجية اللبنانية تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة شعبا وحكومة في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها.

كما أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني ​نجيب ميقاتي​، عن إدانته للهجوم الذي استهدف مطار ​أبو ظبي​ بالإمارات​، وأوقع عددا من القتلى والجرحى، وتسبب في اندلاع حرائق.

وأعلن ميقاتي تضامن لبنان مع الإمارات، رئيسا وشعبا، ضد هذا التعدي السافر الذي يندرج في سياق تهديد الأمن والاستقرار في الإمارات، وضمن مخطط يهدف إلى البلبلة وتوجيه رسائل دموية، لم تكن في يوم من الأيام الحل لأي نزاع.

الخارجية العراقية تدين الهجوم الحوثي على الإمارات

أدانت وزارة الخارجية العراقية استهداف أنابيب نفطية في منطقة المصفح بدولة الإمارات.

وقالت الخارجية العراقية: «ندين وبشدة الهجوم على دولة الإمارات العربية المتحدة واستهداف أنابيب نفطية في منطقة المصفح».

وتابعت الخارجية العراقية: «إذ نؤكد الموقف العراقي بالوقوف ضد أي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة، فإننا نجدد الدعوة إلى حل الأزمات بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات وبين جميع الأطراف المعنية، لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة».

البرلمان العربي يدين الحادث الإرهابي في الإمارات

أدان البرلمان العربي بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيّرة المفخخة من مطار صنعاء باتجاه إمارة أبو ظبي.

وأكد البرلمان العربي، أن ما حدث يمثل اعتداء إرهابيا جبانا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وكافة القوانين الدولية، واعتداء سافًا على سيادة الإمارات، كما أنه يبرهن على إصرار هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة.

وشدد البرلمان العربي على وقوفه في صف واحد إلى جانب دولة الإمارات، وتأييده كافة الإجراءات التي ستتخذها للتصدي لهذه الأعمال التخريبية الجبانة.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة ضد هذه الميلشيات التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديدا خطيرا على أمن واستقرار المنطقة.