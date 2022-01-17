الكويت تنهى الحجر للقادمين المحصنين حال إجراء فحص كورونا

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح موافقة مجلس الوزراء على قرار يقضي بإمكانية إنهاء الحجر المنزلي على القادمين المحصنين إلى البلاد في حال إجراء فحص "بي سي آر" بعد الوصول مباشرة يثبت الخلو من فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وقال الشيخ حمد جابر العلي وهو رئيس اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن مجلس الوزراء وافق اليوم الاثنين على أن يطبق الحجر المنزلي على القادمين المحصنين إلى البلاد لمدة 7 أيام مع امكانية إنهاء الحجر في حال إجراء فحص "بي سي آر" بعد الوصول مباشرة يثبت الخلو من الإصابة بالفيروس.

ويذكر أن، قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا رفعت إلى مجلس الوزراء، عددًا من التوصيات تمهيدًا للنظر فيها باجتماعه المقبل.

أضاف الناطق الحكومي الكويتي، في تصريح الخميس، أن اجتماع اللجنة عقد اليوم في قصر السيف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، بحضور جميع الوزراء أعضاء اللجنة إضافة إلى مشاركة وزير الصحة الدكتور خالد السعيد عن طريق تقنية "الاتصال المرئي".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق، عن إصابة الوزير الدكتور خالد السعيد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وأنه يخضع حاليًا لبروتوكول العزل المنزلي، وذلك بعد ثبوت إيجابية المسحة التي أجريت له بشكل روتيني، وهو يخضع حاليًا لبروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية ويمارس مهامه "عن بعد".

وذلك عقب، إعلان الكويت، الخميس الماضى، إصابة وزير الصحة الكويتية الدكتور خالد السعيد، بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، في بيان الخميس، إصابة "السعيد"، وذلك بعد إيجابية المسحة التي أجريت له بشكل روتيني.