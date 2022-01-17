طرح 23 مشروعا استثماريا جاهزا في أسوان

وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الإسراع في طرح عدد من المشروعات الاستثمارية التي لها مزايا وحوافز متعددة من أبرزها 2 مجمع للتصنيع الزراعى بالتعبئة والتغليف والمركزات والعصائر، في ظل توافر كميات كبيرة من محاصيل المانجو والتمور وغيرها، بجانب توطين صناعة تقطيع وصقل الجرانيت والرخام لتحقيق القيمة المضافة منها، وخاصة مع توافر المواد الخام باحتياطيات هائلة، من خلال عقد ورش عمل واجتماعات مع المستثمرين بمشاركة المسئولين في المحافظة والهيئة العامة للاستثمار.

كما وجه «عطية»، بطرح 100 فدان كمرحلة أولى لإقامة 3 مصانع للأسمدة من المنطقة الصناعية الفوسفاتية بوادى هلال، فضلاً عن المنطقة اللوجستية المتكاملة بكركر بمساحة 3878 فدان، وأخرى منطقة تجارية ترفيهية بطريق المطار على مساحة 5 أفدنة.

وأكد، أن هناك رؤية متكاملة لجذب الاستثمارات طبقًا للمقومات الاقتصادية والثروات الطبيعية التي تذخر بها المحافظة، بجانب مساهمتها في توفير فرص عمل حقيقية للشباب لمواجهة تحدى البطالة، وهي التي تم عرضها في أكثر من منتدى سواء داخل أسوان أو بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، بإجمالى 23 مشروعا «استثماري وصناعي وزراعي وتجاري ولوجستي وعقاري وترفيهي»، منهم 15 مشروعا تابع للمحافظة، و8 مشروعات تابعة لجهات الولاية الأخرى.