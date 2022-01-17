الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

رئيس «طاقة البرلمان»: البرنامج المصرى لتوفير الكهرباء الأنجح عربيًا خلال السنوات الأخيرة

النائب حسام صالح
النائب حسام صالح عوض الله

قال النائب حسام صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن البرنامج الطموح للدولة المصرية في توفير الطاقة والكهرباء كان ولا يزال البرنامج الأنجح عربيًا طوال السنوات الماضية، لتعزيز الطاقة في البلاد من الكهرباء، سواء عبر الطاقة التقليدية أو عبر محطات الطاقة المتجددة.

ولفت رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، إلى استراتيجية وزارة الكهرباء والتي تتجه نحو زيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى إلى تقليل الاعتماد على استخدام الطاقة التقليدية من خلال تعظيم المشروعات القومية لإنتاج الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.

 وأشار "عوض الله" إلى زيادة القدرات الكهربائية المصرية خلال الفترة الماضية، وبناء مشاريع عملاقة في مجال الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية، باعتبارها طاقة المستقبل النظيفة الصديقة للبيئة، منوها بإنشاء الدولة مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، حيث يعد أحد أكبر وأضخم مشاريع الطاقة المتجددة في العالم.

واختتم النائب حسام عوض الله بأنه يُحسب للدولة المصرية إنجاز مشاريع كهربائية استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي في مصر، وفي نفس الوقت تسمح للدولة بالتصدير لأوروبا وغيرها، وهو ما يؤدي إلى تزايد عمليات التنمية والتطور والإصلاح في البلاد بشكل يلمسه المواطن المصري.

النائب حسام صالح عوض الله لجنة الطاقة والبيئة البرنامج الطموح توفير الطاقة والكهرباء السنوات الماضية محطات الطاقة

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