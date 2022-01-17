الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق داخل كشك كهربائى بمنشأة القناطر دون إصابات

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، في إخماد حريق هائل داخل كشك كهربائي بمنشأة القناطر تم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل كشك كهربائي بمنشأة القناطر وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بسيارتين حماية مدنية لإخماد الحريق وباجراء التحريات الأولية، تبين أن الحريق وقع بعزبة فتوح كوبري 10- قرية نكلا منشأة القناطر

تم عمل كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى باقي العقارات المجاورة له وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

قوات الحماية المدنية الجيزة كشك كهربائي منشأة القناطر أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«الإحصاء» يعلن أهم مؤشرات وفيات المصريين لعام 2020

«الغمري»: توثيق 70% من عقود شركات السياحة استعدادًا لبدء سفر المعتمرين

كيف نتعامل مع أعراض الاشتباه بـ«كورونا»؟.. أطباء يجيبون

هل سيتم تعطيل الدراسة بسبب زيادة حالات كورونا  في مصر

السجن 3 سنوات لمحام بتهمة هتك عرض سيدة داخل محطة مترو

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

صور

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا