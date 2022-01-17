السيطرة على حريق داخل كشك كهربائى بمنشأة القناطر دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، في إخماد حريق هائل داخل كشك كهربائي بمنشأة القناطر تم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل كشك كهربائي بمنشأة القناطر وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بسيارتين حماية مدنية لإخماد الحريق وباجراء التحريات الأولية، تبين أن الحريق وقع بعزبة فتوح كوبري 10- قرية نكلا منشأة القناطر

تم عمل كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى باقي العقارات المجاورة له وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.