الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط قضايا غش تجاري وحيازة سلع مجهولة المصدر بالجيزة

قضايا غش تجاري
قضايا غش تجاري

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة تموينية، لضبط المتهمين بالغش التجاري، وحائزي السلع الغذائية مجهولة المصدر، بالأسواق والمحلات التجارية.

وتمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط وتحرير 62 قضية غش تجاري، وحيازة سلع ولحوم ودواجن مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

مديرية أمن الجيزة حملة تموينية الغش التجاري السلع الغذائية المحلات التجارية لحوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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