إخماد حريق أعلى سطح عقار ببولاق الدكرور دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، في إخماد حريق نشب أعلى سطح عقار بمنطقة ترعة زنين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، دون وقوع إصابات.

وكانت البداية بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق أعلي سطح عقار بمنطقة ترعة زنين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.