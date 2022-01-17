سحابة الرماد البركاني تصل لأستراليا وتحذيرات من تلوث المياه والغذاء

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن دولة تونجا تواجه تحدي خطير بعد ثوران بركان المحيط الأطلسي للمرة الثالثة في أربعة أيام، مما قد يهدد قدرة رحلات المراقبة على تقييم الأضرار التي لحقت بالدولة الواقعة على جزيرة في المحيط الهادئ بعد ثوران البركان وتسونامي الهائل يوم السبت، ما تسبب في تحرك سحابة الرماد لتغطي أجزاء من أستراليا.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأسترالية إن "ثورانًا كبيرًا" وقع في بركان هنجا تونجا-هونج هاباي اليوم الإثنين، لكن لم يتم إصدار أي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وتابعت الشبكة أن ثوران البركان يوم السبت، على الأرجح كان أكبر ثوران يُسجل في أي مكان على هذا الكوكب منذ أكثر من 30 عامًا، وفقًا للخبراء.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي فرارا مع غمر الأمواج نوكو ألوفا عاصمة تونجا، وتحولت سماء الظهيرة إلى اللون الأسود بسبب سحابة الرماد الكثيفة.

تم تسجيل موجات تسونامي أيضًا على بعد آلاف الأميال على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة، في بيرو ونيوزيلندا واليابان، وفي بيرو، مات شخصان على الأقل بعد أن جرفتهما الأمواج العاتية.

وأشارت الشبكة إلى أن ثوران البركان تسبب في حدوث موجات تسونامي على جزيرة تونجاتابو، أكبر جزر تونجا، حيث سجلت أمواج ارتفاعها 1.2 متر (حوالي 4 أقدام) بالقرب من مدينة نوكوالوفا التي تتدفق على الطرق الساحلية وغمرت الممتلكات يوم السبت.

دخلت التحذيرات من تسونامي حيز التنفيذ في جميع أنحاء دول جزر المحيط الهادئ بما في ذلك فيجي وساموا وفانواتو، وتُظهر لقطات من الأرض في فيجي أشخاصًا يفرون إلى مناطق مرتفعة في العاصمة سوفا، حيث ضربت الأمواج العاتية الساحل.

وأوضحت الشبكة أن سحابة من الرماد البركاني العملاق غطت تونجا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى جعل سماء الظهيرة مظلمة وغطت نوكوالوفا برغوة كثيفة من الغبار البركاني.

قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن إمدادات مياه الشرب يمكن أن تتلوث بالرماد والدخان ، والقلق الكبير في تونجا هو سلامة الهواء والماء.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن سحابة الرماد كانت تنجرف غربًا وكانت مرئية فوق فيجي وفانواتو وكاليدونيا الجديدة يوم الأحد، بحلول اليوم الإثنين، وصلت إلى ولاية كوينزلاند الأسترالية، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية بالولاية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في كوينزلاند على تويتر: "إذا لاحظت شروقًا مذهلاً بشكل خاص، فهذا يعني أن ضوء الشمس يتناثر بواسطة الرماد البركاني الناتج عن ثوران البركان في تونجا".