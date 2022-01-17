الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سحابة الرماد البركاني تصل لأستراليا وتحذيرات من تلوث المياه والغذاء

الثوران البركاني
الثوران البركاني في المحيط الهادئ

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن دولة تونجا تواجه تحدي خطير بعد ثوران بركان المحيط الأطلسي للمرة الثالثة في أربعة أيام، مما قد يهدد قدرة رحلات المراقبة على تقييم الأضرار التي لحقت بالدولة الواقعة على جزيرة في المحيط الهادئ بعد ثوران البركان وتسونامي الهائل يوم السبت، ما تسبب في تحرك سحابة الرماد لتغطي أجزاء من أستراليا.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأسترالية إن "ثورانًا كبيرًا" وقع في بركان هنجا تونجا-هونج هاباي اليوم الإثنين، لكن لم يتم إصدار أي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وتابعت الشبكة أن ثوران البركان يوم السبت، على الأرجح كان أكبر ثوران يُسجل في أي مكان على هذا الكوكب منذ أكثر من 30 عامًا، وفقًا للخبراء. 

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي فرارا مع غمر الأمواج نوكو ألوفا عاصمة تونجا، وتحولت سماء الظهيرة إلى اللون الأسود بسبب سحابة الرماد الكثيفة.

تم تسجيل موجات تسونامي أيضًا على بعد آلاف الأميال على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة، في بيرو ونيوزيلندا واليابان، وفي بيرو، مات شخصان على الأقل بعد أن جرفتهما الأمواج العاتية.

وأشارت الشبكة إلى أن ثوران البركان تسبب في حدوث موجات تسونامي على جزيرة تونجاتابو، أكبر جزر تونجا، حيث سجلت أمواج ارتفاعها 1.2 متر (حوالي 4 أقدام) بالقرب من مدينة نوكوالوفا التي تتدفق على الطرق الساحلية وغمرت الممتلكات يوم السبت.

دخلت التحذيرات من تسونامي حيز التنفيذ في جميع أنحاء دول جزر المحيط الهادئ بما في ذلك فيجي وساموا وفانواتو، وتُظهر لقطات من الأرض في فيجي أشخاصًا يفرون إلى مناطق مرتفعة في العاصمة سوفا، حيث ضربت الأمواج العاتية الساحل.

وأوضحت الشبكة أن سحابة من الرماد البركاني العملاق غطت تونجا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى جعل سماء الظهيرة مظلمة وغطت نوكوالوفا برغوة كثيفة من الغبار البركاني.

قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن إمدادات مياه الشرب يمكن أن تتلوث بالرماد والدخان ، والقلق الكبير في تونجا هو سلامة الهواء والماء.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن سحابة الرماد كانت تنجرف غربًا وكانت مرئية فوق فيجي وفانواتو وكاليدونيا الجديدة يوم الأحد، بحلول اليوم الإثنين، وصلت إلى ولاية كوينزلاند الأسترالية، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية بالولاية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في كوينزلاند على تويتر: "إذا لاحظت شروقًا مذهلاً بشكل خاص، فهذا يعني أن ضوء الشمس يتناثر بواسطة الرماد البركاني الناتج عن ثوران البركان في تونجا".

ارصاد العاصمة تلوث المياه الأرصاد الجوية ثوران بركان المحيط الأطلسي الأرصاد الجوية الأسترالية الرماد البركاني أرصاد الجوية الساحل الغربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«الإحصاء» يعلن أهم مؤشرات وفيات المصريين لعام 2020

«الغمري»: توثيق 70% من عقود شركات السياحة استعدادًا لبدء سفر المعتمرين

كيف نتعامل مع أعراض الاشتباه بـ«كورونا»؟.. أطباء يجيبون

هل سيتم تعطيل الدراسة بسبب زيادة حالات كورونا  في مصر

السجن 3 سنوات لمحام بتهمة هتك عرض سيدة داخل محطة مترو

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

صور

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا