الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر بتهمة الإتجار في الهيروين بمنشأة ناصر

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الاثنين، حبس مسجل خطر بحوزته مخدر الهيروين، و13 طلقة نارية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" حال تواجده بمنطقة سكنه - وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، و13 طلقة خرطوش.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.

مخدر الهيروين نيابة منشأة ناصر الجزئية طلقة نارية تحريات التحقيقات

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وائل لطفي

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