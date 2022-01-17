«كاثميريني»: التضخم هو مصدر القلق الرئيسي للحكومة اليونانية.. و«ليس كوفيد»

ذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن رئيس الوزراء "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، وأقرب مساعديه، أعربوا عن شعورهم بالارتياح لأن الموجة الجديدة من جائحة فيروس كورونا، والمدفوعة بمتغير أوميكرون تبدو أكثر قابلية للإدارة مما كان يُخشى في البداية.

وقالت الصحيفة، في تقريرٍ عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إنهم قلقون بشأن التضخم المدفوع بأسعار الطاقة وتأثيرها على الوضع المالي وشعبية الحكومة.

ففي الشهر الماضي، بلغ معدل التضخم 5.1٪ على أساس سنوي، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 1997، ولم يقترب إلا مرة واحدة في عام 2010 (4.7٪)، وهو العام الذي بدأت فيه الأزمة المالية بقوة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة للمسؤولين الحكوميين، فإن السيناريو المتفائل هو أن أسعار الطاقة ستبدأ في الاستقرار في الأشهر الثلاثة المقبلة، وبحلول شهر يونيو، سيتم تسوية مشكلات سلسلة التوريد العالمية، وفي حال حدوث ذلك، ستكون حكومة يمين الوسط قد تجاوزت أزمات أخرى متتالية واجهتها منذ أن بدأت ولايتها التي استمرت أربع سنوات في يوليو 2019.

وأضافت الصحيفة أنه في حال استمرار التضخم، يأمل المسؤولون أن يتم تخفيف التكلفة السياسية من خلال إثارة الوعي الواسع النطاق بأن هذه هي مشكلات عالمية وأن الحكومة تسعى جاهدة لتعويض ارتفاع تكاليف الطاقة، ويقول مساعدو رئيس الوزراء، إن دعم فواتير الكهرباء سيظل ساريًا في شهري فبراير ومارس.