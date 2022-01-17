هدوء وانتظام في امتحانات الفصل الأول لصفوف النقل بإدارة بورفؤاد

تفقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد صباح اليوم يرافقه أحمد والي وكيل المديرية مدارس إدارة بورفؤاد التعليمية للاطمئنان على انتظام أعمال امتحانات صفوف النقل للفصل الأول من العام الدراسى 2021-2022.

وأكد الدكتور أكرم حسن أنه تفقد مدارس بورفؤاد الثانوية للبنات وبورفؤاد الثانوية التجارية للبنات و الخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين وذلك بصحبة محمود بدوي مدير إدارة بورفؤاد التعليمية وأشرف إبراهيم مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

وأضاف وكيل الوزارة أن العملية الإمتحانية فى المدارس هدف الزيارة كانت تسير بهدوء وانتظام مع تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين صفوف الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية متمنيًا التوفيق للجميع.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون اليوم الامتحان في مادتي التربية الوطنية والتربية المهنية كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي التجاري بنظام الثلاث سنوات الامتحان في مادة اللغة العربية ومواد التخصص بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة العلوم.