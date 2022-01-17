مصرع طفل دهسه ميكروباص أثناء سيره مع والدته في طنطا

لقي طفل بقرية شوني، التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية مصرعه أسفل سيارة ميكروباص، وذلك في أحد شوارع القرية خلال سيره، بصحبة والدته، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط السائق، والتحفظ على السيارة الميكروباص، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن مصرع الطفل في العقد الأول من العمر، من قرية شوني بدائرة مركز طنطا، أسفل عجلة إحدى سيارات الميكروباص أثناء سيره بصحبة والدته.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وشرطة النجدة وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين مصرع طفل يدعى "سعيد. ا. ا" يبلغ من العمر 8 سنوات تلميذ بالصف الأول الابتدائي، ومقيم بقرية شوني التابعة لدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتبين أن الطفل خلال سيره ومع والدته في أحد شوارع القرية، لقي مصرعه دهساً إثر سقوطه أسفل عجلات السيارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة، والتحفظ على السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف الواقعة، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وتسليم الجثمان لاهليته.